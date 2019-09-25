Президент Казахстана поручил главе Минздрава контролировать дело врачей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов взял на личный контроль расследование дела в отношении главного врача городской клинической больницы N4 Алма-аты Каната Тезекбаева и анестезиолога Аскара Тунгушбаева. Он сообщил, что сделал это по поручению президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

Токаев ранее получил просьбы врачей разбораться в этом деле.

Тезекбаева и Тунгушбаева арестовали в начале сентября по обвинению в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. В июле они оперировали сына главы городского департамента полиции Нурсултана Кудебаева, который упал с квадроцикла и получил травмы. В конце августа он умер в Германии, куда его отправили на лечение.

Жена Тезекбаева в открытом письме президенту заявила, что связь смерти Кудебаева с операцией не доказана и что ее муж был только одним из двух ассистентов оперирующего хирурга и не отвечает за исход операции.