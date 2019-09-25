На границе Литвы и Белоруссии будет развернут танковый батальон армии США

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Литву прибывает 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США, батальон будет развернут на военном полигоне около города Пабраде примерно в десяти километрах от границы с Белоруссией, следует из сообщения сайта литовского Минобороны

"Литва неоднократно принимала подразделения войск США, но это проводилось в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания", - приведены в сообщении слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

Речь идет о прибытии порядка 500 военнослужащих США, а также тяжелой техники - 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств. Планируется, что американский батальон будет развернут в Литве к весне 2020 года.

"Мы последовательно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного участия США в Литве и во всем регионе. Поэтому долгосрочное пребывание батальона армии США является хорошей новостью и результатом наших долгосрочных усилий и инвестиций. Силы США являются очень важным сдерживающим фактором и будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе", - заявил Кароблис.

В сообщении отмечается, что американские военные будут "сотрудничать и тренироваться с литовскими коллегами и другими союзниками, обмениваться опытом при осуществлении механизации сухопутных войск Литвы".

Подразделения войск США периодически размещаются в Литве на ротационной основе с весны 2014 года. Прошлый раз подразделения США находились в Литве в 2017 году в рамках операции американских сухопутных войск "Атлантическая решимость".