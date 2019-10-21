В Литву пришла американская бронетехника

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - 21 октября в Литву по железной дороге доставили восемь танков Abrams и 21 боевую машину пехоты Bradley, сообщил BNS представитель литовской армии Гинтаутас Цюнис. Это техника американского батальона 7-ого кавалерийского полка, который разместится в Литве на полгода. Машины прибыли из Польши.

Еще несколько десятков танков прибудут в Пабраде в ближайшие недели.

Глава Минобороны Раймундас Кароблис назвал прибытие бронетехники ВС США сигналом готовности НАТО защищать Литву и соседние страны в случае кризиса.

"Это также месседж и для России, о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания", - добавил министр.

Всего в Литве до весны останутся около 500 военнослужащих сухопутных сил США. Они вместе с техникой примут участие в учениях.

С 2014 по 2017 год в Литве на ротации находилась рота американских военных - это более мелкое подразделение, в котором около 200 военных. Они были выведены, когда в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.

"У нас не было ротационных сил такого рода, а с 2014 года в течение четырех лет дислоцировалась рота. Прибытие батальона демонстрирует серьезный подход к нам и серьезное вовлечение, поскольку именно такими подразделениями США, как правило, проводят учения", - сказал Кароблис.

Дислоцированный в настоящее время в Литве батальон НАТО под командованием Германии насчитывает более тысячи военных, а в Шяуляй дислоцированы истребители союзников, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования.