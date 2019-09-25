Трамп встретился с Зеленским

Президент Украины заявил, что не почувствовал давления в телефонном разговоре, из-за которого Трампу хотят объявить импичмент

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Офис украинского президента в Telegram-канале. Они встречаются в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН.

Трамп заявил, что Россия и Украина должны продолжать добиваться прогресса в решении спорных вопросов. "Вы недавно добились прогресса (в отношениях - ИФ) с Россией. И продолжайте делать это", - сказал он. В свою очередь президент Украины высказал убеждение, что совместные усилия ЕС и США могут помочь остановить войну в Донбассе. Зеленский отметил, что Украине нужна не просто "помощь, а поддержка".

Скандальный телефонный разговор

Ранее в США разгорелся скандал из-за состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа с Зеленским, из-за которого в Соединенных Штатах поставили вопрос об импичменте президента. Демократы полагают, что лидер США использовал этот разговор, чтобы вынудить Зеленского помочь в борьбе против политического соперника американского президента - бывшего вице-президента Джо Байдена.

На встрече в Нью-Йорке Зеленский назвал тот телефонный разговор "хорошим" и "нормальным", добавив, что никто не оказывал давления.

Президент Украины отметил, что все "сами все прочитали" в опубликованной ранее Белым домом стенограмме разговора, и что он не хочет, комментируя переговоры с Трампом, вмешиваться в "американский демократический избирательный процесс".

Зеленский также пошутил по поводу их телефонного разговора. "Лучше, когда нас показывают по телевидению, чем когда мы разговариваем по телефону", - сказал Зеленский Трампу по-английски на встрече, которую транслировали многочисленные телеканалы.

Президент Украины отвечал Трампу и журналистам по-английски и только под конец общения с прессой перешел на украинский.