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Минюст США не нашел нарушений в стенограмме разговора Трампа с Зеленским

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники подразделения Минюста США, занимающегося уголовными вопросами, изучили стенограмму июльского телефонного разговора президента страны Дональда Трампа с его коллегой из Украины Владимиром Зеленским и не нашли никаких признаков нарушения закона со стороны американского лидера, сообщает CBS News.

В заявлении министерства отмечается, что в итоге ведомство "закрыло это дело".

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Минюст США изучил стенограмму, так как ранее появилась информация о возможном нарушении Трампом федерального закона о финансировании предвыборных кампаний.

Стенограмма подтверждает, что Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. При этом нет признаков того, что Трамп пытался вынудить собеседника пойти на такой шаг.

Кроме того, в Минюсте США сообщили, что Трамп не поднимал тему этого расследования с генпрокурором страны Уильямом Барром.

В министерстве также пояснили, что сделали все свои выводы, основываясь исключительно на переданной Белым домом информации.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским спровоцировал политический скандал в США. Конгрессмены-демократы - однопартийцы Байдена - ранее на этой неделе инициировали в палате представителей процедуру импичмента Трампа.

В свою очередь на встрече в Нью-Йорке Зеленский назвал тот телефонный разговор "хорошим" и "нормальным", добавив, что никто не оказывал давления.

Дональд Трамп Владимир Зеленский Джо Байден Хантер Байден США Украина

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