Рогозин объяснил перенос пуска ракеты "Протон-М" проблемой с системой управления

Новый пуск запланирован на 18 октября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Протон-М", назначенный 30 сентября, перенесён на середину октября из-за проблем во взаимодействии между системами управления российской ракеты и иностранными космическими аппаратами, которые она должна была вывести в космос, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы планировали пуск на 30 сентября. В ходе проверок в монтажно-испытательном корпусе мы нашли проблему, связанную с системой управления, мы эту проблему разрешили и готовы выходить на пуск. Планируем провести его 18 октября, но думаем, что поставим раньше", - сказал Рогозин на пресс-конференции в среду.

Он уточнил, что проблема была "между интерфейсом российской системы управления и электроникой самих космических аппаратов".

24 сентября в "Росксомосе" сообщили, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи Eutelsat отложен на неопределенный срок. Изначально пуск был запланирован на 30 сентября.

"Протон" должен вывести на орбиту спутники Eutelsat 5 West B и MEV-1. Спутник Eutelsat 5 West B заменит на орбите аналогичный аппарат под литерой "А". Он предназначен для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире.

Аппарат MEV-1 (Mission Extension Vehicle) - первый в своем роде. Он сможет стыковаться со спутниками Intelsat 901 и обслуживать их для продления сроков их службы на орбите.