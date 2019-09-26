Поиск

Рогозин объяснил перенос пуска ракеты "Протон-М" проблемой с системой управления

Новый пуск запланирован на 18 октября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Протон-М", назначенный 30 сентября, перенесён на середину октября из-за проблем во взаимодействии между системами управления российской ракеты и иностранными космическими аппаратами, которые она должна была вывести в космос, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы планировали пуск на 30 сентября. В ходе проверок в монтажно-испытательном корпусе мы нашли проблему, связанную с системой управления, мы эту проблему разрешили и готовы выходить на пуск. Планируем провести его 18 октября, но думаем, что поставим раньше", - сказал Рогозин на пресс-конференции в среду.

Он уточнил, что проблема была "между интерфейсом российской системы управления и электроникой самих космических аппаратов".

24 сентября в "Росксомосе" сообщили, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи Eutelsat отложен на неопределенный срок. Изначально пуск был запланирован на 30 сентября.

"Протон" должен вывести на орбиту спутники Eutelsat 5 West B и MEV-1. Спутник Eutelsat 5 West B заменит на орбите аналогичный аппарат под литерой "А". Он предназначен для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире.

Аппарат MEV-1 (Mission Extension Vehicle) - первый в своем роде. Он сможет стыковаться со спутниками Intelsat 901 и обслуживать их для продления сроков их службы на орбите.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Протон-М

Новости по теме

Новости

Трамп пообещал Зеленскому, что постарается посетить Украину

Минюст США не нашел нарушений в стенограмме разговора Трампа с Зеленским

"Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС

Лавров анонсировал резкий ответ на отказ США выдать визы части делегации РФ

Лавров анонсировал резкий ответ на отказ США выдать визы части делегации РФ

Лавров высказался за возобновление прямых рейсов между РФ и Грузией

Трамп встретился с Зеленским

Трамп встретился с Зеленским

Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева

Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева

Большинство американцев высказались против импичмента Трампа

Большинство американцев высказались против импичмента Трампа

США не выдали визы почти всей делегации РФ на конференцию по запрету ядерных испытаний

Зеленский завершил выступление в ООН рассуждениями о Третьей мировой войне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');