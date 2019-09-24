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Запуск ракеты "Протон-М" с Байконура отложен на неопределенный срок

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи Eutelsat отложен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскосмоса.

"Потребовались доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. Новая дата будет сообщена дополнительно", - сообщили в пресс-службе.

Ранее пуск был запланирован на 30 сентября.

"Протон" должен вывести на орбиту спутники Eutelsat 5 West B и MEV-1. Спутник Eutelsat 5 West B заменит на орбите аналогичный аппарат под литерой "А". Он предназначен для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире.

Аппарат MEV-1 (Mission Extension Vehicle) - первый в своем роде. Он сможет стыковаться со спутниками Intelsat 901 и обслуживать их для продления сроков их службы на орбите.

Протон-М Eutelsat

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