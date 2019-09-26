Трамп пообещал Зеленскому, что постарается посетить Украину

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе встречи "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что постарается посетить Киев.

"Я знаю, что вы никогда не были на Украине... Дайте мне слово, что вы приедете в нашу великую страну", - сказал Зеленский.

В ответ Трамп сказал: "Я постараюсь". Он отметил, что знает много "великолепных" людей из Украины. По его мнению, у Украины есть "огромный потенциал".

Кроме того, в ходе беседы Зеленский поблагодарил за приглашение Трампа посетить Вашингтон.

"Однако вы забыли назвать даты (визита - ИФ)", - напомнил президент Украины. Эти слова вызвали смех у журналистов. Отвечая на эту реплику, Трамп указал на журналистов и посоветовал Зеленскому спросить у них, когда было бы лучше приехать с визитом.

Встреча Трампа и Зеленского "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась на фоне скандала вокруг телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося в июле этого года. По сообщению американских СМИ, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына политика-республиканца Джо Байдена. Также утверждалось, что президент США пытался надавить на своего украинского коллегу, задержав выделение Киеву военной помощи, однако опубликованная Белым домом стенограмма разговора этого не подтверждает.

Джо Байден претендует на участие в президентских выборах в США в 2020 году.

Хантер Байден на Украине входил в состав совета директоров частной газовой компании Burisma Holdings в 2014-2019 годах. По мнению Трампа, Джо Байден лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина в интересах сына.