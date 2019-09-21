Трамп восемь раз просил Зеленского помочь в расследовании против сына Байдена

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским неоднократно призывал его сотрудничать со своим адвокатом Руди Джулиани в расследовании против Хантера Байдена, сына американского политика-демократа Джо Байдена, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее The Washington Post сообщила, что сотрудник американской разведки узнал о разговоре Трампа с лидером одной из стран, которому он дал некое "обещание". Сотрудник подал официальную жалобу на Трампа, но разведка не разглашала детали, в том числе против кого она направлена. Главный инспектор разведслужб США Майкл Аткинсон счел жалобу заслуживающей доверия и придал ей статус неотложной, но исполнявший в то время обязанности директора Нацразведки США Джозеф Магуайр отказался раскрывать Конгрессу суть обращения, как того требует закон. Аткинсон все же проинформировал Конгресс о жалобе, не уточнив ее содержание.

Газета отмечает, что жалоба была подана 12 августа. В течение пяти недель до этого Трамп общался с пятью иностранными лидерами, в том числе с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным двух источников The New York Times, по крайней мере в части обвинений против Трампа фигурирует Украина. При этом издание приводит сообщение пресс-службы Зеленского после его разговора с Трампом, согласно которому американский лидер заверял собеседника, что Украина может улучшить свою репутацию и свое "взаимодействие" с США, расследуя коррупцию.

Позднее нью-йоркская газета уточнила, что Трамп продолжительное время убеждал Зеленского сотрудничать с Джулиани в вопросах антикоррупционного расследования против Байдена-младшего, входившего ранее в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Кроме того, издание напоминает, что в начале июля Вашингтон допустил недельную задержку в предоставлении военной помощи Киеву, что могло быть попыткой Трампа надавить на украинские власти.

По данным The Wall Street Journal, только в течение июльского телефонного разговора Трамп призвал Зеленского сотрудничать с Джулиани около восьми раз.

Издание отмечает, что Джо Байден является потенциальным соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году.