МИД КНДР усомнился в возможности еще одной встречи между Трампом и Ким Чен Ыном

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Советник МИД Северной Кореи Ким Ке Гван усомнился в возможности встречи на высшем уровне между США и КНДР, но выразил надежду, что президент США Дональд Трамп примет "смелое решение" в переговорах с КНДР.

"Прошедшие встречи на высшем уровне и переговоры между КНДР и США послужили историческим поводом для того, чтобы высшие руководители КНДР и США выразили свою политическую волю положить конец враждебным отношениям между двумя странами и установить мир и стабильность на Корейском полуострове", - говорится в статье Ким Ке Гвана, которую публикует ЦТАК.

"Однако никаких практических последующих мер по реализации вопросов, согласованных на переговорах на высшем уровне, принято не было, что отбрасывает тень на возможность проведения будущих переговоров на высшем уровне", - добавил он.

По его мнению, именно США ничего не сделали для реализации совместных заявлений, а, напротив, возобновили совместные учения с Южной Кореей, которые Трамп лично обещал приостановить.

Советник МИД отметил, что политики в Вашингтоне одержимы утверждением "ядерное разоружение-прежде всего".

Они считают, что КНДР может "получить доступ к светлому будущему" только после отказа от ядерного оружия.

"Это заставляет меня усомниться в возможности нового прорыва в отношениях между КНДР и США", - заявил Ким Ке Гван.

Между тем, советник МИД КНДР выразил надежду, что Трамп отличается от своих предшественников в подходе к принятию решений по Северной Корее.

"Поэтому я хотел бы возложить свою надежду на мудрый выбор президента Трампа и смелое решение", - заключил он.

Заявление Ким Ке Гвана прозвучало на фоне усилий по возобновлению диалога между США и КНДР на рабочем уровне, который может привести к третьему саммиту между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи 30 июня на межкорейской границе договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.

Однако до сих пор переговоры не возобновились.

Президент США заявил в понедельник, что еще одна встреча "может произойти в ближайшее время", хотя, вероятно, после того, как будет достигнут прогресс в переговорах на рабочем уровне.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил в четверг, что переговоры на рабочем уровне пока не организованы, добавив, что США готовы возобновить переговоры