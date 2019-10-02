КНДР снова запустила неопознанные снаряды в направлении Японского моря

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея утром 2 октября произвела очередной пуск снарядов в сторону Японского моря, их тип, дальность и максимальная высота полета пока не установлены, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

По данным южнокорейских военных, снаряды были запущены из прибрежного города Вонсан на юго-востоке КНДР.

"Наши военные следят за ситуацией на случай дополнительных запусков и поддерживают состояние боеготовности", - говорится в сообщении JCS.

Yonhap отмечает, что пуски были произведены на следующий день после того, как замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй сообщила о договоренности Пхеньяна и Вашингтона возобновить дипломатические переговоры по денуклеаризации на этой неделе.

Ранее диалог по этому вопросу между США и КНДР зашел в тупик после провального саммита лидеров двух стран в Ханое в феврале.