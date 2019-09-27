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В КНР назвали сильное единое руководство жизненной необходимостью для Китая

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - С учетом размеров и многонационального состава населения, связанной с этим сложностью управления страной, сильное и единое руководство является для Китая необходимым, говорится в Белой книге, распространенной в пятницу пресс-канцелярией Госсовета КНР.

"Китай огромен по размеру, имеет сложные национальные условия, и его трудности в управлении редко заметны. Без единой и сильной руководящей силы Китай будет двигаться к расколу и рухнет, что будет иметь катастрофические последствия для всего мира", - говорится в документе, приуроченном к грядущей 1 октября 70-й годовщине образования Китайской народной республики.

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В Книге отмечается, что КНР не пытается экспортировать свою модель развития и выступает против любых форм гегемонии.

"У китайского народа генетически не заложено стремление к вторжению в другие страны или к доминированию в мире", - говорится в документе. Страна длительное время в современной истории "подвергалась издевательству со стороны великих держав", пережила войны и потрясения. Поэтому "Китай никогда не будет навязывать страдания, через которые он прошел, другим народам".

В то же время, Китай "никогда не поступится своими коренными интересами, не пойдет на компромиссы в области своей безопасности и суверенитета", подчеркивает Госсовет КНР.

Касаясь торговых разногласий с США, он отметил, что "угроза развязывания торговой войны и бесконечного повышения тарифов не способствует решению проблем".

"Китай располагает зрелой экономикой с развитой промышленной структурой, целостной промышленной цепочкой, широким рыночным пространством и мощным импульсом экономического развития. Он никогда не будет ослаблен торговыми войнами, - подчеркивается в Белой книге. - Китай уверен, что он способен противостоять трудностям, превращать кризисы в возможности и открывать новый мир".

В документе говорится, что США должны здраво оценивать развитие Китая, который не намерен бросать им вызов, или же занимать их место в мировом пространстве.

В то же время Госсовет подчеркивает: "США не могут контролировать Китай, и, что еще труднее представить, так это остановить развитие Китая. Сдерживание и подавление других стран и перенос внутренних противоречий на зарубежные страны не сохранят Соединенные Штаты сильными".

КНР Китай

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