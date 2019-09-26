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Пекин сообщил о "веских доказательствах" вмешательства США в события в Гонконге

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Китай обладает "вескими доказательствами" подготовки событий в Гонконге со стороны США и других стран Запада, сообщил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

Такое заявление глава китайского парламента сделал на встрече в Госдуме с российским коллегой Вячеславом Володиным.

В среду, 25 сентября, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал США не вмешиваться во внутренние дела Гонконга. Таким образом МИД Китая отреагировал на заявления президента Штатов Дональда Трампа, сделанные им во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Трамп выразил надежду, что КНР будет выполнять обязательства по Гонконгу, которых он достиг с Великобританией. Речь идет об обязанности Пекина защищать независимость судебной системы Гонконга, напомнил Трамп.

Манифестации продолжаются в Гонконге уже более 10 недель. Сначала люди вышли на улицы из-за предстоящего вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отложили принятие документа, в сентябре и вовсе отказались от его рассмотрения. Тем не менее, протестующие расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов.

Гонконг: Революция касок

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<p>9 июня. Прошла первая крупная акция, на которую пришло около миллиона человек с требованием отказаться от принятия закона об экстрадиции.<p> <p>12 июня. Протестующие собираются у здания парламента, полиция впервые применяет слезоточивый газ и дубинки, действия протестующих классифицируются как бунт.<p> <p>15 июня. Второе чтение законопроекта переносится на неопределенной срок из-за протестов.<p> <p>16 июня. Рекордная по численности акция – почти два миллиона человек вышли на марш протеста, требуя не "перенести рассмотрение", а отозвать законопроект. </p> <p>18 июня. Глава Гонконга Кэрри Лам извиняется за то, что власти не смогли убедить публику в необходимости закона и форсировали его принятие.</p> <p>30 июня. Первая акция сторонников правительства. На неё вышло около 170 тысяч человек.</p> <p>1 июля. Протестующие ворвались в здание парламента, разнесли зал заседаний, закрасили слова "Китайская Народная Республика" на гербе Гонконга и повесили плакат "Нет никакого бунта, зато есть тирания". Протестующим удалось покинуть здание парламента до приезда полиции. <p> <p>4 июля. Полиция начала арестовывать протестующих.<p> <p>9 июля глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что "закон мёртв". Но что это значит, никто не знает. Протестующие продолжают требовать отзыва законопроекта из парламента.<p> <p>20 июля Вторая крупная акция сторонников правительства собрала около 300 тысяч участников.<p> <p>21 июля Люди в белых одеждах напали на протестующих в метро в районе Юньлон и жестоко избили их палками. Полиция бездействовала. В результате столкновений 36 человек были госпитализированы. Как писали СМИ, люди в белом – члены гонконгских триад. И лишь после того как демократическая оппозиция обвинила власти в сотрудничестве с преступными группировками, было задержано 6 человек из числа нападавших, и то только за "незаконное собрание". <p> <p>С 27 июля протесты перерастают в прямые драки с полицией. Полиция активно использует слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.<p> <p>5 августа. Протестующие призывают к массовой забастовке. Блокируют метро и основные дороги связывающие остров с материком. Для разгона митингующих полиция применила более 800 баллончиков со слезоточивым газом, что является рекордным показателем для Гонконга.<p> 7 августа тысячи юристов проводят молчаливый марш, второй за два месяца. Позже, в музее космонавтики, демонстранты освещают лазерными лучами купол в знак протеста против ареста студента университета за покупку лазерных указок, которые полиция считает "наступательным оружием".11 августа. Одна активистка лишилась зрения после того, как ей в глаз попала резиновая пуля. Во время протеста полицейских забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью, в ответ они применяли небоевые патроны, слезоточивый газ и дубинки. <p>12 августа. Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.<p> <p>13 августа. В аэропорту произошли столкновения между участниками протестов и стражами порядка. По меньшей мере два человека пострадали.<p><p>18 августа. В ответ на инцидент, произошедший 11 августа, в парке Виктория был проведён мирный митинг с осуждением жестокости полиции. В нем приняли участие не менее 1,7 млн человек.<p> <p>23 августа. Около 210 тысяч демонстрантов образовали многокилометровые живые цепи, взявшись за руки, приурочив мероприятие к 30-й годовщине антисоветской демонстрации "Балтийский путь".<p> <p>24 августа. Протестующие во многих районах строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат, некоторые демонстранты ломают "умные фонари", оснащенные камерами.<p> <p>25 августа. Демонстранты бросают кирпичи и коктейли Молотова в районе Цюн-Ван, и полиция впервые использует водометы.<p> 28 августа. Тысячи людей вышли под лозунгом "Прекратить сексуальное насилие в полиции Гонконга". Участники написали #ProtestToo на предплечьях с помощью губной помады, а другим раздали розовые ленточки.<p>29-30 августа. В Гонконге задержаны три лидера протестов: активист Энди Чан, а также Джошуа Вонг и Агнес Чоу из партии "Демосисто".<p> <p>31 августа. Тысячи людей вышли на запрещенное властями шествие в память о попытке Пекина пять лет назад провести в Гонконге электоральную реформу, которую в итоге Гонконг отверг. Полиция стреляла в воздух, а затем применила слезоточивый газ и водометы с несмываемой синей краской. Более 30 человек пострадали в результате столкновений.<p> 1 сентября. Движение экспрессов в аэропорт было остановлено, дороги заблокированы, пассажирам пришлось добираться до него пешком. Тысячи демонстрантов попытались проникнуть в здание аэропорта, но были остановлены полицией.2 сентября. Около 9 тысяч человек из 200 учебных заведений не пришли на занятия в рамках протеста. Учащиеся намерены устраивать бойкот каждую неделю, пока власти не выполнят требования демонстрантов.
<p>9 июня. Прошла первая крупная акция, на которую пришло около миллиона человек с требованием отказаться от принятия закона об экстрадиции.<p> <p>12 июня. Протестующие собираются у здания парламента, полиция впервые применяет слезоточивый газ и дубинки, действия протестующих классифицируются как бунт.<p> <p>15 июня. Второе чтение законопроекта переносится на неопределенной срок из-за протестов.<p>
Ли Чжаньшу США Гонконг

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