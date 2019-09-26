Пекин сообщил о "веских доказательствах" вмешательства США в события в Гонконге

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Китай обладает "вескими доказательствами" подготовки событий в Гонконге со стороны США и других стран Запада, сообщил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

Такое заявление глава китайского парламента сделал на встрече в Госдуме с российским коллегой Вячеславом Володиным.

В среду, 25 сентября, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал США не вмешиваться во внутренние дела Гонконга. Таким образом МИД Китая отреагировал на заявления президента Штатов Дональда Трампа, сделанные им во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Трамп выразил надежду, что КНР будет выполнять обязательства по Гонконгу, которых он достиг с Великобританией. Речь идет об обязанности Пекина защищать независимость судебной системы Гонконга, напомнил Трамп.

Манифестации продолжаются в Гонконге уже более 10 недель. Сначала люди вышли на улицы из-за предстоящего вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отложили принятие документа, в сентябре и вовсе отказались от его рассмотрения. Тем не менее, протестующие расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов.