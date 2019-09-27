МИД Киргизии вызвал российского дипломата из-за высказываний Андрея Малахова

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Советника-посланника российского посольства в Бишкеке вызвали в МИД Киргизии, где ему была выражена озабоченность высказываниями телеведущего Андрея Малахова о ДТП в Москве, в совершении которого обвиняется гражданин этой республики.

Как говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу, Бишкек обеспокоен такими высказываниями журналистов "в государственных СМИ России с учетом киргизско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства".

В ходе встречи в МИД также было отмечено, что Малахов некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом, говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Упомянутое ДТП произошло 8 июля 2019 года на Фрунзенской набережной в Москве, там столкнулись мотоциклист и автомобиль такси, за рулем которого находился 22-летний Акбаров. Мотоциклом управлял сын совладельца компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова Александр. От полученных травм Маругов-младший позднее скончался.

На следующий день Таганский районный суд Москвы на два месяца арестовал Акбарова по обвинению в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Малахов в своей программе "Прямой эфир", вышедшей 24 сентября, крайне негативно высказался о виновнике ДТП, предположив, в частности, что Акбаров умышленно убил Маругова-младшего за деньги. Это вызвало возмущение в соцсетях среди граждан Киргизии. Они потребовали от телеведущего извинений.

Со своей стороны, посольство России в Киргизии заявило, что "Малахов - не наш герой. Легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ".