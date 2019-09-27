Поиск

МИД Киргизии вызвал российского дипломата из-за высказываний Андрея Малахова

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Советника-посланника российского посольства в Бишкеке вызвали в МИД Киргизии, где ему была выражена озабоченность высказываниями телеведущего Андрея Малахова о ДТП в Москве, в совершении которого обвиняется гражданин этой республики.

Как говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу, Бишкек обеспокоен такими высказываниями журналистов "в государственных СМИ России с учетом киргизско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства".

В ходе встречи в МИД также было отмечено, что Малахов некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом, говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Упомянутое ДТП произошло 8 июля 2019 года на Фрунзенской набережной в Москве, там столкнулись мотоциклист и автомобиль такси, за рулем которого находился 22-летний Акбаров. Мотоциклом управлял сын совладельца компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова Александр. От полученных травм Маругов-младший позднее скончался.

На следующий день Таганский районный суд Москвы на два месяца арестовал Акбарова по обвинению в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Малахов в своей программе "Прямой эфир", вышедшей 24 сентября, крайне негативно высказался о виновнике ДТП, предположив, в частности, что Акбаров умышленно убил Маругова-младшего за деньги. Это вызвало возмущение в соцсетях среди граждан Киргизии. Они потребовали от телеведущего извинений.

Со своей стороны, посольство России в Киргизии заявило, что "Малахов - не наш герой. Легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ".

Андрей Малахов Исламбек Акбаров Александр Маругов Киргизия

Новости

Facebook начал в Австралии эксперимент по сокрытию лайков

Spiegel назвал убийство в Берлине гражданина Грузии спланированной операцией

Spiegel назвал убийство в Берлине гражданина Грузии спланированной операцией

В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ

В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ

Человек, имя которого связали с убийством в Берлине, отбывает наказание в РФ

Иран отпустил британский танкер Stena Impero

Иран отпустил британский танкер Stena Impero

США обвинили РФ в том, что ее советники знали о майской химатаке сирийских войск

Что случилось этой ночью: пятница, 27 сентября

NYT сообщила, что подавший на Трампа жалобу информатор работает в ЦРУ

NYT сообщила, что подавший на Трампа жалобу информатор работает в ЦРУ

Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН в более безопасную страну

Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН в более безопасную страну

Помпео обвинил Россию и Иран в разжигании насилия в Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');