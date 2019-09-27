Малахов выразил сожаление из-за реакции киргизов на его слова о ДТП в Москве

Телеведущий Андрей Малахов Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление по поводу того, что его высказывания в одной из недавних передач были неправильно поняты "некоторыми" гражданами Киргизии.

"Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова", - сообщил Малахов изданию "StarHit".

По его словам, он никогда не мог представить, что "личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии". "За пару суток я получил более 20 тысяч откликов на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" о странной смерти сына олигарха - колбасного короля Владимира Маругова - Александра", - рассказал отметил телеведущий.

Малахов обратил внимание, что в программе "Прямой эфир" "дружно трудятся представители более 10 национальностей. "А в этом выпуске (программы о Маругове - ИФ) моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней понять, почему погиб ее сын", - пояснил Малахов.

"Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства - перед законом все равны. Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам", - сказал журналист.

В пятницу советника-посланника российского посольства в Бишкеке вызвали в МИД Киргизии, где ему была выражена озабоченность высказываниями телеведущего о ДТП в Москве, в совершении которого обвинили гражданина Киргизии. В ходе встречи было отмечено, что Малахов некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом.

ДТП произошло 8 июля на Фрунзенской набережной в Москве, там столкнулись мотоциклист и автомобиль такси, за рулем которого находился 22-летний Акбаров. Мотоциклом управлял сын совладельца компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова Александр, который позднее скончался от полученных травм. На следующий день суд арестовал Акбарова по обвинению в ДТП со смертельным исходом.

Малахов в своей программе "Прямой эфир" от 24 сентября крайне негативно высказался о виновнике ДТП, что вызвало возмущение в соцсетях среди граждан Киргизии.