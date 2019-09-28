CNN узнал об отставке спецпредставителя США по Украине Волкера

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в пятницу подал в отставку, сообщает CNN в субботу со ссылкой на три источника.

По информации телеканала, в пятницу Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему о своем решении.

CNN отмечает, что Волкер подал в отставку на следующий день после публикации сообщения об июльском телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которое передал своему руководству неизвестный сотрудник американской разведки. Волкер упоминался в этом сообщении, напоминает телеканал.

Скандальный звонок

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп во время звонка Зеленскому 25 июля около восьми раз призывал его начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом стало известно из жалобы сотрудника одной из американских разведслужб, которую тот еще летом подал своему руководителю. По требованию конгрессменов жалобу передали им для ознакомления, а в четверг текст сообщения информатора был опубликован на сайте комитета по разведке Палаты представителей США.

Также американские СМИ утверждали, что президент США пытался надавить на украинского коллегу, задержав выделение военной помощи Киеву.

Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Из нее следует, что Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена, но признаков угроз и шантажа со стороны американского президента в ней нет. Сам Зеленский также заверил, что Трамп не давил на него.

Между тем демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. По их мнению, Трамп использовал занимаемый пост для достижения политической цели: нанесения удара по своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года - Джо Байдену.