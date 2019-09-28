В Афганистане начались президентские выборы

Премьер-министр страны призвал талибов отказаться от насилия в день голосования

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Афганистане в субботу в 7:00 по местному времени (5:30 мск) начались очередные выборы президента страны, сообщает Tolo News.

По данным телеканала, общее число зарегистрированных избирателей составляет 9,6 млн. В 34 провинциях страны должны были открыться 5373 избирательных центра, однако 445 из них будут закрыты из-за угроз безопасности.

Голосование продлится до 15:00 по местному времени (13:30 мск).

На пост президента Афганистана претендуют 18 человек, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

Tolo News отмечает, что на выборах будут учитываться только голоса, подтвержденные с помощью биометрической системы. Ключевым вопросом является необходимость использовать фотографии, что для многих афганских женщин неприемлемо по религиозным убеждениям.

Ранее движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) пригрозило сорвать выборы, организовав нападения на избирательные центры, сотрудников избирательных комиссий и правоохранительные органы.

В свою очередь министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что для обеспечения безопасности и порядка на выборах по стране привлечено до 72 тысяч сотрудников национальных сил обороны и безопасности. Кроме того, по данным МВД, ещё от 20 тысяч до 30 тысяч военных будут готовы прийти им на помощь в качестве подкрепления.

Действующий премьер-министр Афганистана и кандидат в президенты Абдулла призвал Талибан" отказаться от насилия в день выборов, а все государственные структуры и их служащих - не вмешиваться в избирательный процесс ради обеспечения прозрачных и честных выборов.