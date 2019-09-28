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Взрыв произошел у избирательного участка в Афганистане

С начала голосования прошло около часа

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел возле избирательного участка в афганском городе Кандагар спустя примерно час после того, как голосование началось на очередных выборах президента Афганистана, сообщает Sky News.

По словам высокопоставленного чиновника из провинции Кандагар, в результате взрыва пострадали три человека. Информации об их состоянии на данный момент нет.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.

Ранее движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) угрожало сорвать выборы, организовав нападения на избирательные центры, сотрудников избирательных комиссий и правоохранительные органы.

В свою очередь министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что для обеспечения безопасности и порядка на выборах по стране привлечено до 72 тысяч сотрудников национальных сил обороны и безопасности. Кроме того, по данным МВД, ещё от 20 тысяч до 30 тысяч военных будут готовы прийти им на помощь в качестве подкрепления.

Выборы в Афганистане начались в субботу в 7:00 по местному времени (5:30 мск).

Афганистан

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