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Самолет ВКС РФ снова пролетел над районами размещения стратегических ядерных сил США

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил второй за неделю наблюдательный полет над американскими стратегическими объектами в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По имеющимся данным, маршрут полета самолета ВКС РФ, вылетевшего с аэродрома Грейт-Фолс, проходил над районами размещения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) США Minuteman-3 ("Минитмен-3") и центров управления, в том числе авиабазой Мальстром в штате Монтана.

После завершения полета российский военный самолет совершил посадку на американской авиабазе Райт-Паттерсон близ города Дейтон в штате Огайо. Вскоре он должен будет вылететь в Россию.

Как сообщалось, 26 сентября самолет ВКС РФ совершил с аэродрома Грейт-Фолс полет над районами размещения шахтных пусковых установок МБР Minuteman-3 и центров управления сразу в трех в штатах - Монтана, Северная Дакота и Вайоминг.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства.

Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Россия США Ту-154 ВКС

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