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Самолет ВКС РФ пролетел над районами размещения стратегических ядерных сил США

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил очередной наблюдательный полет над американскими стратегическими базами и объектами в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, маршрут полета самолета ВКС РФ, вылетевшего с аэродрома Грейт-Фолс, проходил над районами размещения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) США Minuteman-3 ("Минитмен-3") и центров управления в штатах Монтана, Северная Дакота и Вайоминг.

В трех позиционных районах в этих штатах вблизи авиабаз Мальстром, Майнот и Уоррен размещены все имеющиеся у США 400 МБР наземного базирования, состоящие на вооружении 341-го, 91-го и 90-го стратегических ракетных крыльев.

Российские инспекторы также совершили пролет над авиабазой Элсуорт (штат Южная Дакота), где базируются стратегические бомбардировщики B-1B.

Полет продолжался в общей сложности около восьми часов.

Российский военный самолет прибыл в США для проведения очередного наблюдательного полета 24 сентября. Первоначально он совершил посадку на авиабазе Трэвис в Калифорнии, а затем перелетел в Грейт-Фолс (штат Монтана).

В минувшую пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что инспекционный полет российских военных инспекторов будет осуществлен в период по 30 сентября. Его максимальная дальность должна составить 5130 километров.

"Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - говорилось в сообщении издания.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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