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В Атлантике пропало судно с украинцами на борту

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Атлантическом океане исчезло судно Bourbon Rhode с гражданами Украины на борту, идет поисковая операция, сообщил заместитель директора департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины", - сказал он в субботу "Интерфаксу-Украина".

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC). Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC.

Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца, отметили в МИД.

Между тем информированные источники сообщили агентству, что на борту могут быть десять украинцев.

Украина Атлантический океан Франция

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