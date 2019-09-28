МИД Украины сообщил о спасении двух украинцев с пропавшего ранее судна

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Спасены трое членов экипажа судна Bourbon Rhode, сообщил в субботу заместитель директора департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.

"По информации судовладельца, трех членов экипажа спасли. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал он в твиттере.

За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятовано. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 сентября 2019 г.

Ранее стало известно, что 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были украинцы. Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Между тем, источники сообщили, что на борту могут быть десять граждан Украины.