Экс-президента Зимбабве Мугабе похоронили на территории его родового поместья

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Члены семьи бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, скончавшегося три недели назад, собрались в субботу на погребальную церемонию в его родовом поместье в деревне Кутама в 90 км к западу от столицы страны Хараре, информирует западная пресса.

Церемония носила частный характер, хотя на нее все же и собрались несколько сотен сочувствующих. Никого из представителей властей на церемонии не было.

Решение о том, чтобы похоронить Мугабе в его родовом поместье, было принято после длительных обсуждений с представителями правительства страны, которые высказывали пожелания о том, чтобы бывший президент страны был похоронен на аллее национальных героев в Хараре.

Мугабе скончался в сингапурской больнице 6 сентября на 96-м году жизни.