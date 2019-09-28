Поиск

Экс-президента Зимбабве Мугабе похоронили на территории его родового поместья

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Члены семьи бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, скончавшегося три недели назад, собрались в субботу на погребальную церемонию в его родовом поместье в деревне Кутама в 90 км к западу от столицы страны Хараре, информирует западная пресса.

Церемония носила частный характер, хотя на нее все же и собрались несколько сотен сочувствующих. Никого из представителей властей на церемонии не было.

Решение о том, чтобы похоронить Мугабе в его родовом поместье, было принято после длительных обсуждений с представителями правительства страны, которые высказывали пожелания о том, чтобы бывший президент страны был похоронен на аллее национальных героев в Хараре.

Мугабе скончался в сингапурской больнице 6 сентября на 96-м году жизни.

Зимбабве Роберт Мугабе

Новости по теме

Новости
Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Большинство клириков "русского экзархата" в Европе присоединилось к РПЦ

Большинство клириков "русского экзархата" в Европе присоединилось к РПЦ

Японский "грузовик" успешно состыковался с МКС

Протесты в Гонконге

В Гонконге применили водометы и слезоточивый газ против протестующих

В Гонконге применили водометы и слезоточивый газ против протестующих

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Экс-сотрудники спецслужб США потребовали привлечь Трампа к ответу за разговор с Зеленским

Экс-сотрудники спецслужб США потребовали привлечь Трампа к ответу за разговор с Зеленским

Рука-манипулятор МКС захватила японский "грузовик" для последующей стыковки

Самолет ВКС РФ снова пролетел над районами размещения стратегических ядерных сил США

В южнокорейском порту загорелось судно с нефтепродуктами

В южнокорейском порту загорелось судно с нефтепродуктами

S&P повысило рейтинг Украины до "B"

Что случилось этой ночью: суббота, 28 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');