Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Он давно и тяжело болел, ему было 95 лет

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе Фото: Reuters

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В одной из больниц Сингапура в возрасте 95 лет умер Роберт Мугабе, который был у власти в Зимбабве с 1980 по 2017 годы. Об этом сообщил в твиттере действующий президент страны Эммерсон Мнангагва.

Он назвал своего предшественника отцом-основателем Зимбабве, "символом освобождения" и пан-африканистом, который "посвятил жизнь освобождению и усилению своего народа".

Мугабе в последнее время тяжело болел, рассказали ВВС родственники экс-президента. Он находился в сингапурской больнице с апреля 2019 года.

Роберт Мугабе родился в 1924 году в Южной Родезии, которая тогда была британской колонией. Сначала он работал учителем на родине и в Гане. После возвращения из Ганы он начал участвовать в акциях протеста против притеснения чернокожих и создал и возглавил собственную партию - Зимбабвийский африканский национальный союз (ЗАНУ).

В 1964 года он был приговорен к десяти годам тюрьмы за антиправительственные заявления. За эти десять лет он получил заочно степени бакалавра управления и бакалавра права Лондонского университета.

В 1980 году ЗАНУ выиграла парламентские выборы, и Мугабе стал премьер-министром, после чего Зимбабве объявила независимость. В 1987 году он провел поправку в Конституцию, которая передала власть от главы правительства президенту, и выиграл президентские выборы. Он переизбирался на президентский пост до 2013 года.

С начала 2000-х годов в Зимбабве начался экономический кризис и гиперинфляция. В 2008 году инфляция в стране составила рекордные 231000000%, а по неофициальным оценкам, была еще выше. Показатели роста потребительских цен с тех пор в стране не публикуются.

15 ноября 2017 года армия взяла ситуацию в Зимбабве под контроль, назвав целью своих действий исключение из окружения Мугабе "преступников" и вредителей. 21 ноября Мугабе объявил об отставке.

В июле 2018 года в Зимбабве прошли первые президентские выборы без участия Мугабе. Их выиграл Мнангагва, кандидат от правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ), который при Мугабе был вице-президентом, а после его отставки исполнял обязанности главы государства.