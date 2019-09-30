РФ проверит полигоны Греции и выполнит наблюдательный полет над Венгрией

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российская группа инспекторов с 1 по 4 октября посетит учебные районы и полигоны на территории Греции, а с 30 сентября по 4 октября российские военные наблюдатели выполнят инспекционный полет над Венгрией, сообщает официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в понедельник.

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков уточнил, что инспекция будет проведена в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Площадь инспектируемого района составит около 11 тысяч квадратных километров.

По данным издания, целью проверки является определение масштабов уведомляемой военной деятельности или подтверждение отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Как отмечается, российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности, а также сухопутном военном учении "Парменион-2019".

Кроме того, в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН) российские военные наблюдатели совершат с 30 сентября по 4 октября инспекционный полет над территорией Венгрии. Российский самолет наблюдения Ан-30Б совершит вылет с аэродрома открытого неба Папа, максимальная дальность полета составит 1180 километров, уточняется в материале.

По информации газеты, Ан-30Б пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.