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Демократы в Конгрессе призвали администрацию США остаться в Договоре по открытому небу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Демократы Сената и Палаты представителей Конгресса США обратились к министру обороны США Марку Эсперу и госсекретарю Майку Помпео с призывом отказаться от планов по возможному выходу Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН), сообщают местные СМИ.

"Договор по открытому небу является критическим элементом безопасности США и Европы, и решение о выходе будет еще одним ударом по региональной стабильности, а также по безопасности Украины", - написали Роберт Менендес и Джек Рид, зампредседатели комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Сената, а также председатели аналогичных комитетов Палаты представителей Элиот Энгел и Адам Смит.

По их мнению, выход США из Договора по открытому небу поставит под сомнение приверженность Вашингтона безопасности Украины и скажется на репутации США как надежного партнера.

"Выход из Договора по открытому небу, важного многостороннего соглашения по контролю над вооружениями, был бы еще одним подарком Путину от администрации Трампа", - добавили конгрессмены.

Днем ранее председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель обратился с отдельным письмом советнику по нацбезопасности президента США Роберту О'Брайену.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу (ДОН, The Treaty on Open Skies) - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Россия ратифицировала Договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства.

Договор по открытому небу США Конгресс Элиот Энгел

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