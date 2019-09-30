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В Кремле высказались против обсуждения московских митингов в ПАСЕ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова ответить на конструктивные вопросы о летних предвыборных митингах в ходе дебатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), однако Москве не нравится, когда внутренние дела России обсуждаются где-то за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что это (митинги в Москве - ИФ) исключительно наше дело", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую инициативу ПАСЕ.

Как сообщалось, ПАСЕ при формировании повестки осенней сессии назначило на четверг, 3 октября, обсуждение вопроса о летних митингах в Москве накануне выборов в Мосгордуму.

За включение этого вопроса в повестку проголосовало 77 делегатов, против - 33, воздержалось 12 делегатов. Всего в голосовании приняло участие 122 делегата. Принятия резолюции по итогам обсуждения утвержденный формат не предусматривает.

Председатель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на пленарном заседании в ПАСЕ опротестовал предложение о проведении дебатов. По его словам, "тема этих дебатов выглядит несколько искусственно", так как "власти разрешают все активности оппозиции, более того, все те нарушения закона, которые были допущены летом, уже были урегулированы судом".

Дмитрий Песков ПАСЕ

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