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Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник совершил длительный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная примерно с 13:10 по московскому времени, в течение более часа курсировал вдоль сирийского побережья и вблизи российских баз. В ходе выполнения задания он, в частности, совершил пролет в 29 км от базы ВМФ РФ в Тартусе, пройдя фактически по кромке морской границы Сирии, находящейся примерно в 22 км от ее побережья. При этом Poseidon осуществлял полет на высоте всего около 5,5 тыс. метров.

В воскресенье, 29 сентября, все тот же Poseidon с бортовым номером 169329 и патрульный самолет ВМС США EP-3E Orion совместно совершили многочасовые полеты у побережья России на Черном море. При этом большую часть времени они курсировали к юго-западу от Крыма в районе Севастополя и вблизи Керченского полуострова и Новороссийска.

В четверг, 26 сентября, самолеты ВВС США и Великобритании совершили разведывательные полеты вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области. Вблизи морских границ Калининградской области был также зафиксирован полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4.

Как отмечают наблюдатели, в последнее время вновь резко возросла активность западной разведывательной авиации у российских границ. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически ежедневно осуществляют полеты вдоль западных и южных рубежей России. При этом в отличие от предыдущих разведывательных миссий они в основном выполняются с задействованием одновременно нескольких летательных аппаратов.

Хмеймим Сирия США

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