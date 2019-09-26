Разведчики США и Великобритании совершили полеты у границ Калининградской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС США и Великобритании в четверг совершили очередные разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и британских Королевских ВВС RC-135W, вылетевшие с авиабаз в Англии, выполняли полеты вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области, в том числе над международными водами Балтики и в небе над Польшей и Литвой.

Вблизи морских границ Калининградской области был также зафиксирован полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4.

Тем временем у морских рубежей России на Черном море в четверг совершили многочасовые полеты стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Дальний беспилотник Global Hawk в течение нескольких часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи. Морской разведчик Poseidon большую часть времени находился к юго-западу от полуострова, барражирую на низкой высоте над морем.

Накануне все тот же беспилотник Global Hawk с бортовым номером 04-2021 совершил 11-часовой разведывательный полет у границ России в балтийском регионе, выполняя задание вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

Кроме того, в четверг еще один самолет радиоэлектронной разведки ВВС США - RC-135U, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, осуществил очередную серию пролетов вдоль побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Как отмечают наблюдатели, в последнее время вновь резко возросла активность западной разведывательной авиации у российских границ. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически ежедневно осуществляют полеты вдоль западных и южных рубежей России. При этом в отличие от предыдущих они в основном выполняются с задействованием одновременно сразу нескольких летательных аппаратов, в том числе ВВС США, Великобритании, а также, с недавнего времени, французских разведывательных самолетов.