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В МИД РФ заявили об уничтожении главных сил террористов в Сирии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Борьба с террористами в Сирии, в том числе в Идлибе, должна быть продолжена, несмотря на то, что главные их силы уничтожены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом. Сегодня главные силы ИГИЛ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ - ИФ), "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ - ИФ) и других террористических группировок, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, уничтожены", - сказал Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

Вершинин добавил, что "искоренение террористов" в этой стране должно осуществляться "при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей".

В марте 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что ИГ в Сирии, "как организация, претендующая на "квазигосударственность", уничтожена".

Сергей Вершинин МИД РФ Сирия Идлиб

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