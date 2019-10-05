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Эрдоган заявил о возможности начать операцию на севере Сирии в ближайшее время

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Турции готовы к операции по обеспечению безопасности на севере Сирии без поддержки США, причем она может стартовать в ближайшее время, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы провели подготовку, разработали план операции. Все необходимые приказы отданы", - приводит агентство EFE выдержки из выступления Эрдогана.

При этом он подчеркнул, что операция, если будет необходимость, может начаться даже "сегодня или завтра".

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободную от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

Турция Сирия Реджеп Тайип Эрдоган

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