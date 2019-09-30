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Навальный попал в число номинантов на премию имени Сахарова за 2019 год

Навальный попал в число номинантов на премию имени Сахарова за 2019 год
Алексей Навальный
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - На совместном заседании в понедельник в Брюсселе комитетов Европарламента (ЕП) по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека состоялась официальная презентация кандидатов на премию ЕП им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2019 год, в первоначальном списке номинантов оказался оппозиционер Алексей Навальный, выдвинутый крупнейшей фракцией ЕП, представляющей Европейскую народную партию.

В число номинантов, выдвинутых различными фракциями и евродепутатами, вошли несколько бразильцев.

Это политическая активистка и правозащитница, убитая в 2018 году, Мариэл Франку. Экологистка и правозащитница Клоделис Силва душ Сантуш, активистка сохранения лесов Амазонии. Журналист, политик и правозащитник Жан Виллис ди Матуш Сантуш, вынужденный покинуть Бразилию в связи с угрозами убийства, живет в изгнании и обличает политику президента Жаира Болсонару. Вождь индейцев каяпо Раони Метуктире, посвятивший жизнь борьбе за права коренных народов Амазонии и против уничтожения лесов.

Кроме того, в список вошли уйгурский экономист и борец за права уйгурского меньшинства в Китае Ильхам Тохти, осужденный на пожизненное заключение в 2014 году, и молодежная группа из Кении The Restorers.

На совместном заседании комитетов по иностранным делам и по развитию 8 октября путем голосования изберут трех финалистов, претендующих на премию. После этого конференция председателей фракций и Европарламента определит 24 октября лауреата.

Премия будет вручена в Страсбурге на пленарной сессии 18 декабря.

"Эта премия действительно подтверждает заслуги по защите и продвижению прав человека, которые представляют собой фундаментальную ценность Европейского союза", - сказала глава европарламентского подкомитета.

Премия им. Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.

Премия Сахарова Алексей Навальный

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