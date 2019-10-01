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Что случилось этой ночью: вторник, 1 октября

Вступление в силу ряда нововведений, завершение строительства американской базы ПРО в Польше, отстранение президента Перу от власти

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В силу вступил ряд нововведений, который затронет жизнь большинства россиян. С 1 октября изменятся правила пожарной безопасности, хостелы больше не смогут размещаться в жилых помещениях, бюджетникам проиндексируют зарплаты, стартует осенний призыв и многое другое.

- Конгресс Перу отстранил от власти президента страны. Как заявил председатель Педро Олаэчеа, причиной стало нарушение конституционного строя. Ранее президент заявил о роспуске парламента и подписал указ о проведении досрочных выборов 26 января 2020 года.

- Навальный попал в число номинантов на премию имени Сахарова "За свободу мысли" за 2019 год. Его выдвинула крупнейшая фракция Европарламента, представляющая Европейскую народную партию.

- Defense Blog узнал о скором завершении строительства американской базы ПРО в Польше. На базе будут размещены пусковые установки самых современных американских противоракет SM-3. Предполагается, что обслуживать их будут не менее 500 американских военных.

- МИД РФ выразил недоумение из-за американских санкций против Пригожина. По мнению ведомства, новые санкции - это "отражение охватившего США внутриполитического кризиса", в котором российская тема используется частью американских элит, "для достижения собственных конъюнктурных целей".

- Госдеп ограничил в визах кубинских чиновников за условия работы врачей. Эта практика включает в себя требование длительного рабочего дня без отдыха, скудную заработную плату, небезопасное жилье и ограничение передвижения. Режим также удерживал паспорта и наблюдал за некоторыми врачами вне работы.

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