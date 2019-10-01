Госдеп ограничил в визах кубинских чиновников за условия работы врачей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил о введении визовых ограничений против чиновников Кубы, ответственных за ненадлежащие условия труда врачей.

"Государственный департамент вводит визовые ограничения в соответствии со статьей 212(a)(3)(C) закона об иммиграции и гражданстве в отношении кубинских должностных лиц, ответственных за некоторые виды эксплуатации и принудительного труда в рамках программы кубинских медицинских миссий за рубежом", - говорится в сообщении госдепа.

Отмечается, что получение прибыли от работы кубинских врачей было многолетней практикой Фиделя Кастро, которая продолжается по сей день.

"Эта практика включает в себя требование длительного рабочего дня без отдыха, скудную заработную плату, небезопасное жилье и ограничение передвижения. Режим также удерживал паспорта и наблюдал за некоторыми врачами вне работы", - следует из сообщения американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, согласно заявлению, власти Кубы якобы вынуждали некоторых кубинских врачей использовать медицинское обслуживание в качестве политического инструмента, предоставляя помощь в обмен на обещания лояльности.

"Любая программа здравоохранения, которая принуждает, подвергает опасности и эксплуатирует своих собственных практиков, имеет фундаментальные недостатки. Мы призываем правительства, которые в настоящее время участвуют в зарубежных медицинских программах Кубы, обеспечить гарантии против злоупотреблений и эксплуатации труда", - говорится в сообщении.