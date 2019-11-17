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США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты вводят санкции против министра внутренних дел Кубы Хулио Сезара Гандарильи Бермехо, сообщил Госдепартамент США.

Основанием для этого стала "его причастность в рамках занимаемой должности к многочисленным фактам нарушений прав человека в Венесуэле". Также Вашнгтон возложил на главу МВД Кубы "ответственность за необоснованные аресты и задержания тысяч кубинских граждан и незаконное лишение свободы более 100 политических заключенных на Кубе".

Санкции предполагают запрет на въезд в США для лиц, против которых были введены ограничения, и их ближайших родственников.

"Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку кубинскому и венесуэльскому народам", - отмечается в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Госдепратамент США призвал "другие правительства и международные организации требовать привлечь правительство Кубы к ответственности за нарушение и злоупотребление правами и основными свободами человека".

США Куба Венесуэла

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