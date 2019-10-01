Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Wall Street Journal.

Как заявил изданию высокопоставленный чиновник госдепартамента, Помпео был среди чиновников администрации, которые слушали телефонный звонок 25 июля между Трампом и Зеленским.

Ранее об участии Помпео в разговоре не сообщалось.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

Тем не менее, СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.