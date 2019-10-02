Путин сказал, что готов к публикации любого его телефонного разговора

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин всегда исходит из того, что любой его разговор может быть опубликован. Так он на "Российской энергетической неделе" ответил на вопрос, готов ли он, если Белый дом опубликует стенограмму его телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом.

"Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого", - сказал он.

Он напомнил, что после встречи с Трампом в июле 2018 года в Хельсинки американские политики интересовались сутью их переговоров. Тогда российская сторона заявила, что не против публикации стенограммы беседы, так как там не было ничего, что компрометировало бы главу американской администрации. "Просто они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений", - добавил Путин.

Путин как офицер КГБ с 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в Дрездене и работал под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из диалога следовало, что президент США просил лидера Украины инициировать антикоррупционное расследование в отношении бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена, который может стать основным соперником Трампа на следующих президентских выборах. В Киеве после этого выразили сожаление, что реплики Зеленского также были рассекречены, а глава МИД России Сергей Лавров назвал публикацию личных переговоров двух лидеров неприличной.