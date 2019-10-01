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РФ подтвердила отсутствие планов размещения военной базы в Белоруссии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Москва и Минск не ведут обсуждение вопроса о размещении российской военной базы в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он заявил во вторник журналистам, комментируя слова главы МИД республики Владимира Макея о том, что в размещении российской авиабазы в Белоруссии нет никакого смысла и что в настоящий момент этот вопрос не обсуждается.

"Между Россией и Белоруссией существует значительный объем союзнических обязательств, поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования, авиабазы - можно это как угодно называть", - отметил Песков.

Ранее во вторник Макей заявил, что в размещении на территории Белоруссии российской военной авиабазы "нет ни практического, ни политического, ни военного смысла". Об этом сообщило интернет-издание "Белорусские новости".

Кроме этого, отметил министр, присутствие дополнительных военных сил РФ на территории Белоруссии "не способствовало бы стабильности, безопасности в нашем регионе".

Ранее в сентябре глава российского МИД Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую авиационную базу. При этом министр подчеркнул, что республика остается союзником России на сто процентов, подтверждение чему — составленная программа совместных действий по внешней политике.

Дмитрий Песков Владимир Макей Белоруссия

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