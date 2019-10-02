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Глава МИД Белоруссии ушел от ответа на критику Лаврова по поводу военной базы

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей переадресовал своему российскому коллеге Сергею Лаврову его критику по поводу нежелания Минска разместить в республике военную базу РФ.

Как заявил Макей в интервью "Голосу Америки", этот вопрос лучше задать Лаврову, с которым глава МИД Белоруссии провел "совместное мероприятие в ООН (оно состоялось 27 сентября - ИФ) - открывали выставку, посвященную 110-летию со дня рождения (бывшего главы МИД СССР - ИФ) Андрея Громыко". Стенограмма интервью размещена на сайте белорусского министерства.

"Что касается вопроса возможного размещения военной базы на территории Белоруссии, то даже нет смысла много говорить об этом. Мы считаем, что размещение какого-то дополнительного иностранного объекта на территории Белоруссии не будет способствовать большей стабильности и безопасности в нашем регионе", - подтвердил позицию Минска глава МИД.

По его словам, "если взять уровень развития современных технологий, то можно сказать, что размещение какого-то дополнительного объекта в Белоруссии ничего не даст, потому что сегодня от Смоленска или от каких-то западных территорий России ракета может долететь в считанные секунды до любого места в Европе и даже в считанные минуты на другую сторону океана".

При этом, по словам министра, "нас в определенной мере настораживают шаги, предпринимаемые сейчас нашими западными соседями, членами НАТО, по наращиванию иностранного военного присутствия на своей территории". "Мы, конечно же, будем отслеживать все конкретные мероприятия, связанные с этим решением, и будем думать, как адекватно на них реагировать", - добавил министр.

Как сообщалось, в сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал нежелание Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу неприятным фактом. "Это действительно неприятный эпизод", - сказал министр в интервью газете "Коммерсантъ". При этом Лавров подчеркнул, что Минск остается союзником Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Москва и Минск в настоящий момент не проводят переговоров о необходимости размещения на территории Белоруссии российской военной базы.

Владимир Макей Сергей Лавров Белоруссия

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