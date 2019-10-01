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Путин заявил, что РФ сама решит вопрос с военными базами в Абхазии и Южной Осетии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия сама примет решение по вопросу пребывания ее военных баз в Абхазии и Южной Осетии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин прибыл во вторник на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване. Перед началом мероприятия грузинские журналисты задали вопрос президенту РФ, когда Россия выведет свои войска "с оккупированных территорий".

"Когда мы примем такое решение", - ответил на ходу президент РФ.

На вопрос грузинского журналиста, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году, Путин сказал: "Мы всегда выполняем свои обязательства".

В декабре 2018 года Минобороны РФ сообщило о наличии у страны шести военных баз за рубежом. Тогда, в частности, отмечалось, что 7-я военная база находится в Абхазии, а 4-я военная база - в Южной Осетии.

В военном конфликте в августе 2008 года Россия выступила на стороне Абхазии и Южной Осетии против Грузии. В том же месяце РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. После этого Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

Владимир Путин Абхазия Южная Осетия Грузия

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