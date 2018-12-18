В Минобороны России сообщили о шести военных базах за рубежом

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия в настоящее время имеет шесть зарубежных военных баз, пять из них в странах "ближнего" зарубежья и одна - в Сирии, сообщается в брошюре "Армия России в сравнении", распространенной Минобороны перед началом расширенного заседания коллеги военного ведомства.

По данным издания, в САР на авиабазе "Хмеймим" дислоцируется 555-я авиагруппа, 7-я военная база - в Абхазии, 4-я военная база - в Южной Осетии, 102-я военная база - в Армении, 201-я военная база - в Таджикистане, 999-я авиабаза - в Киргизии.

В нем отмечается, что на базе "Хмеймим" развернута вся номенклатура вооружений, и, в частности, танки, другие бронированные машины, ракетные комплексы Сухопутных войск и береговые ракетные комплексы, артиллерия, зенитные ракетные комплексы, самолеты и вертолеты.