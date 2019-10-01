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В Финляндии при нападении в училище один человек погиб и десять пострадали

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Финляндии в городе Куопио (Kuopio) в профессиональном училище во вторник днем произошло нападение, в результате которого один человек погиб и десять пострадали, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Нападавший использовал холодное оружие, двое пострадавших получили тяжелые ранения.

В числе пострадавших оказался и сам подозреваемый в атаке, его задержали.

Училище находится в торговом центре Herman. Здесь расположены временные помещения училища Savon koulutusyhtyma, в которых учатся студенты бизнес-отделения.

Полиция сообщает, что ситуация на месте происшествия сейчас спокойная и не представляет опасности для окружающих.

Финляндия Куопио

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