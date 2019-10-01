Нападение на финский колледж совершил студент

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.

Как сообщил на пресс-конференции комиссар полиции Восточной Финляндии Микко Люютинен, в результате нападения погибла женщина, десять человек ранены, в том числе двое тяжело. Среди раненых как ученики, так и персонал училища, а также один полицейский. Ранен и нападавший, которому уже сделана операция.

Нападение сопровождалось пожаром на втором этаже, где располагалось учебное заведение. По данным полиции, пожар устроил нападавший. Спасателям удалось быстро потушить пожар, от огня никто не пострадал.

В момент инцидента в училище находились около 300 человек, в основном молодежь в возрасте от 16 до 19 лет.

В общежитии у нападавшего уже был проведен обыск, найдены бутылки с зажигательной смесью и противопожарные принадлежности. Изъяты электронные носители информации. Мотивы преступления еще не ясны.

По данным комиссара полиции, у нападавшего было холодное оружие с длинным лезвием; пока нельзя точно определить, использовал ли он и огнестрельное оружие.

По данным СМИ, подозреваемый вошел в классное помещение с большим мешком, откуда достал холодное оружие и ударил им преподавателя.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Анти Ринне в твиттере выразили свое возмущение произошедшим, а также высказали соболезнования родным и близким жертв нападения.