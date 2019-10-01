В Иране приговорили к смертной казни предполагаемого шпиона ЦРУ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Иране завершился суд по делу четырех обвиняемых в шпионаже, одного из которых приговорили к смертной казни, сообщает во вторник иранское агентство "Тасним".

Трое обвиняемых - иранцы. Гражданство четвертого обвиняемого, которого как раз и приговорили к казни, агентство не называет.

Во время пресс-конференции представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили заявил, что двое иранцев были приговорены к 10 годам лишения свободы за работу на ЦРУ, а один - за сотрудничество с разведывательной службой Великобритании.

Он также отметил, что один осужденный был приговорен к смертной казни за "широкомасштабную шпионскую деятельность" и сотрудничество с ЦРУ. Защита подала апелляцию на приговор.

Эсмаили уточнил, что все четверо осужденных были задержаны в прошлом году.