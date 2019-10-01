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Разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе назначено на 7 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.

"Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для возобновления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.

По его словам, и этот шаг и подписание "формулы Штайнмайера" были сделаны по требованию "нормандской четверки". "Я надеюсь, этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате", - добавил Сайдик.

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