В ЛНР заявили, что особый статус Донбасса необходимо закрепить в конституции Украины

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего заявил, что Украине необходимо закрепить закон об "особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей" в своей конституции параллельно с имплементацией "формулы Штайнмайера", согласованной во вторник в Минске участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Прежде всего, обратить внимание нужно на формирование конституционных основ реализации постоянного характера особого статуса Донбасса. Для чего украинской стороне, параллельно с работой над имплементацией "формулы Штайнмайера", необходимо приступать к закреплению особого статуса в конституции Украины в соответствии с нормами пункта 11 Комплекса мер", - говорится в заявлении Дейнего, распространенном во вторник.

Глава МИД ЛНР отметил, что "сам закон об особом статусе также требует серьезной доработки". "При этом основные правовые нормы, формирующие особый статус, закреплены в статьях 2-9 закона и достаточно близки к нашим принципиальным требованиям и его пониманию в минском процессе", - сказал он.

Он уточнил, что речь идет о праве республик Донбасса на языковое самоопределение, особый экономический режим на основе сотрудничества с Россией, свое законодательство и органы правопорядка, армию (Народная милиция), самостоятельное формирование органов прокуратуры и судебной власти, договорные отношения с центральными органами исполнительной власти Украины и ряде других требований.

По его словам, эти правовые нормы требуют отражения в законе об особом статусе Донбасса и других вытекающих из него законов и соглашений, а также внесения изменений в действующие.

Кроме того, министр заявил, что необходимо прояснить вопрос об амнистии участников конфликта в Донбассе, а также согласовать законодательное регулирование внеочередных выборов в регионе.