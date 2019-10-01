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От Зеленского потребовали объяснить Раде "формулу Штайнмайера"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Партия "Голос" призвала президента Украины Владимира Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Верховной рады, сообщила пресс-служба партии.

"Партия "Голос" требует проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить, какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "из имеющейся информации невозможно понять, кто и какие договоренности достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей "формулы Штайнмайера",

В партии подчеркнули, что они категорически против проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса без полного и безусловного контроля украинского государства за границей с Россией.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента Германии, в прошлом главы немецкого МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон Украины об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Украина Верховная рада Донбасс Владимир Зеленский

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