Контактная группа по Украине подписала "формулу Штайнмайера"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Кроме того, контактная группа на встрече в Минске во вторник согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках в Донбассе, сказал источник на переговорах. При этом на встрече обмен пленными по формуле "200 на 70" не обсуждался.

По словам источника в контактной группе, подписание "формулы Штайнмайера" - механизма политического урегулирования в Донбассе - создает предпосылки для саммита стран "нормандского формата".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что отказ Украины от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс" урегулирования конфликта в Донбассе.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента Германии, в прошлом главы МИД этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.