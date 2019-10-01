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Итальянцы попросили госсекретаря США не вводить пошлины на сельхозпродукцию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Итальянские фермеры обратились во вторник к госсекретарю США Майку Помпео, прибывшему в республику с визитом, с просьбой не вводить пошлины на местную продукцию, сообщили во вторник западные СМИ.

У Квиринальского дворца в Риме Помпео встретили члены самого крупного сельскохозяйственного союза "Колдиретти", державшие в руках плакаты с лозунгами "Не убивайте итальянскую еду" и "Мистер Помпео, мы друзья".

Они также выставили бутылки с оливковым маслом, пармскую ветчину и другие национальные продукты под вывеской "Подарок для Трампа".

Ранее итальянская тележурналистка Аличе Мартинелли выбежала на ковровую дорожку к итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте и Помпео, чтобы подарить госсекретарю США сыр местного производства. Вручая подарок, она просила Помпео "защитить итальянскую продукцию". Женщину вывели из помещения, а Конте извинился за произошедшее и забрал у представителя США сыр.

Италия Майк Помпео

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