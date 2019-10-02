Россия поднялась на три строчки в индексе визовых ограничений

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия поднялась с 51-го на 48-е место в рейтинге паспортов мира по версии компании Henley&Partners, изменение произошло за счет взаимной отмены виз со Сьерра-Леоне. До этого рейтинг обновлялся в июле.

Лидерами рейтинга остались Япония и Сингапур, чьи граждане могут посещать без виз 190 стран из 227. За ними следуют Южная Корея, Германия и Финляндия, жителям которых открыт безвизовый доступ в 188 стран, Дания, Италия, Люксембург (187), Франция, Швеция и Испания (186). Паспорта США и Великобритании дают право на безвизовый въезд в 184 страны.

Граждане России могут без виз посетить 117 государств. Соседями России по рейтингу являются островное государство Палау (119 стран) и Босния и Герцеговина (116).

Замкнули рейтинг, занимая 105-107 места, Сирия, Ирак и Афганистан. Из граждане могут посещать без виз только 29, 27 и 25 стран мира соответственно.